İncesu Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - İncesu Belediyesi Çocuk Meclisi, aralık ayı toplantısını yaptı.

İncesu Belediyesi Konferans Salonunda yapılan çocuk meclis toplantısında, meclis başkan ve başkan vekillikleri seçimi yapıldı.

İlçedeki ilk ve ortaokul temsilcilerinin katılımıyla toplanan çocuk meclisinde yapılan oylama sonucunda, Narin Sena Altay, İncesu Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığına, Yaren Dündar 1. başkan vekilliğine, Çiğdem Gürbüz de 2. başkan vekilliği görevine seçildi.

Çocuk Meclisi toplantısında, İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Arif Sağlam tarafından bir önceki dönemde çocuk meclisince belediye tarafından yapılması istenen işler ile bunun karşılığında okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.