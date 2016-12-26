Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Başbakan Yıldırım: "Bu ülke, bu millet birbirine kenetlenirse, bu ayyıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, ...
26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:16
Başbakan Yıldırım: "Bu ülke, bu millet birbirine kenetlenirse, bu ayyıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiçkimse bize bir şey yapamaz. Bunu 15 Temmuz'da gördük mü? 15 Temmuz gecesinde bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu? İşte tekrar görev düşerse, herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır."