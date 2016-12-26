Sakaryalı öğrencilerden Haleplilere yardım

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, Halepli çocuklar için atkı, bere ve eldiven örüyor.
Büyükşehir Belediyesi ve İHH işbirliğiyle başlatılan "Bir Yürek de Sen Isıt" kampanyasına "Kardeşim Üşümesin" sloganıyla destek veren Sosyal Gelişim Merkezi Becerekli Eller Atölyesi öğrencileri, Halepli çocuklar için atkı, bere, eldiven örüyor.
Öğrenciler, ürettiklerini 31 Aralık Cumartesi günü yetkililere teslim edecekler.
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramına Sosyal Gelişim Merkezi'nin öğrencilerinin seyirci kalmadığını söyledi.
Kıroğlu, öğrencilerin hafta boyunca atkı, eldiven ve bere örmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Tamamlanan çalışmaların hepsini Halepli miniklere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edeceğiz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.