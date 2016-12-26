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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Vali Tutulmaz'dan nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:17

SİİRT (AA) - Vali Mustafa Tutulmaz, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile kontrol noktalarını gezen Vali Tutulmaz, burada nöbet tutan asker ve polisle sohbet etti.

Tutulmaz, 24 saat esasına göre görev yapan güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütleri, bunlara destek veren işbirlikçilerini engellemek ve etkisiz hale getirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Aktay ise terörle mücadele konusunda, halkın güvenlik güçlerine büyük destek verdiğini kaydetti.

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