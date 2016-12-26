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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'daki "huzur" operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:19

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çok sayıda silahın ele geçirildiği "huzur" operasyonunda gözaltına 20 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yeni Mahalle'de çok sayıda adrese düzenlenen "huzur" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette ifadeleri alınan 20 şüpheli, savcılık talimatıyla salıverildi.

Sakarya Yeni Mahalle'de, 4 gün önce sabah erken saatlerde yapılan "huzur" operasyonunda, arama yapılan adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirilmiş, 20 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

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