FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 651 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri kurumlarda görev yapan 603 kişinin açığa alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında bin 953 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan aralarında 2 vali yardımcısı ile 2 kaymakamın da yer aldığı 651'inin tutuklandığı ifade edildi.
Açıklamada, bin 495 kamu görevlisinin de memuriyetten çıkarıldığı kaydedildi.