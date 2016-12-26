Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Atatürk'ü 27 Aralık 1919'da Dikmen sırtlarında karşılayan seymenler, Samsun'dan başlayan milli mücadeleyi selamlıyor, halkımızın boyun eğmez ruhunu simgeliyordu. İmkansız denilen zafer bu ruhla kazanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı milli mücadelenin dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek olduğunu belirterek, "Bu zafer yeni bir dönemin başlangıcı, bütün uluslar için özgürlük ve bağımsızlık rüyasının da ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Bu büyük başarıyı mümkün kılan ruhun bugün de devam ettiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, vatanın bölünmez bütünlüğüne, egemenliğin millete ait olduğu demokratik sisteme yönelecek her saldırının karşısında bu ruhun yer alacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Cumhuriyeti kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum."