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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:22
Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli̇'nde trafi̇k kazasında 1 ki̇şi̇ yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertan Durdavak yönetimindeki 22 DH 087 plakalı kamyonet, İstasyon Mahallesi Edirne Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kamyonette sıkışan sürücü Durdavak, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü İle Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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