Son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda ve içecek bulundu

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SAMSUN (AA) - İlkadım Belediyesi Zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda ve içecek ele geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbar üzerine şeker ve meşrubat ürünlerinin depolandığı Zeytinlik Mahallesi'ndeki toptancıya baskın yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri buldu.

Buradaki yaklaşık 1 ton gıda ve içeceğe el koyan ekipler, daha sonra bu ürünleri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İmha Tesisinde yakarak imha etti.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, halk sağlığını korumak amacıyla başta okul kantinleri olmak üzere gıda toptancıları, bakkal ve marketlerde denetimler yaptıklarını belirtti.

Belediye olarak bu tür denetimleri artırarak devam ettireceklerini vurgulayan Yılmaz, "Gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için vatandaşlarımız bakkal ve marketlerden gıda malzemesi satın almadan önce mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelidir." uyarısında bulundu.