Safranbolu'da yılbaşı denetimi

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, temel gıda maddesi olan iş yerlerinde sağlıklı çalışma koşulları olup olmadığını, sağlık karnelerinin işlenip işlenmediği, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri gibi pek çok konuda denetim yaptığını söyledi.

Acısı ve tatlısıyla bir yılın daha geride bırakıldığını ifade eden Aksoy, "Safranbolulu vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için Belediye olarak elimizden geleni yapıyor, bu konuda ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sayesinde her zaman tüketilecek ürünün tazesini alma şansımız oluyor. Vatandaşların sağlıklı temel gıda maddeleri almaları adına çalışmalar aralıksız sürecek. Safranboluluların gönlü rahat olsun. Zabıta ekipleri denetimlerine aralıksız devam edecektir." diye konuştu.