Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, soruşturmayı takip eden Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile görüştü.
Terörle mücadeleden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Yılmaz'ın eşlik ettiği Rus heyet, akşam saatlerinde Ankara Adliyesine geldi.
Karlov'un, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürüten heyettekiler, soruşturmayı takip eden Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili İşçimen'i ziyaret etti.
Rus heyet, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.