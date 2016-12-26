Malatya'da kuraklık nedeniyle su kesintisi uygulanacak

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MALATYA (AA) - Malatya'da, yaşanan kuraklık nedeniyle 53 mahallede düzenli su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'nın ilk 10 ayında yağış oranının metrekareye 222 kilogram olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yağış miktarında 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 50 oranında azalma olduğunu belirten Özdemir, bunun sonucunda kentin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey kaptaj kaynağından su temininde, 2016 Ağustos ayına göre toplamda bin litre düşüş yaşandığına kaydetti.

Özdemir, kaptajdan su temininde sadece son bir aylık dönemdeki azalışın 300 litre seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Sistemimizde herhangi bir arıza olmamasına rağmen su yetmemekte. Bu nedenle kaptajdaki debi değişikliklerine göre 45 gün boyunca 53 mahallede 00.00-06:00 saatlerinde su kesintisi yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Mağdur olunmaması için suyun tasarruflu olarak kullanılması ve kesinti dönemleri için tedbir alınması çağrısı yapan Özdemir, kesinti yapılacak mahallelerin şunlar olduğunu kaydetti:

"Tecde, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Hasan Varol, Başharık (kısmi olarak), Paşaköşkü, Hacıabdi, Ataköy, Zaviye, Şeyhbayram, Abdulgaffar, Samanlı, Çilesiz, Koyunoğlu, Büyük ve Küçük Mustafapaşa, Çukurdere, Aslanbey, Nuriye, Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Hocalar, Özsan Sanayi (kısmi olarak), Karşıyaka, Kiltepe, Yeşilkaynak, Koşu, Fatih, Gazi, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Yakınca, Bostanbaşı Onbin Konutlar, Gündüzbey, Yakınkent, Hıroğlu, Eski Yeşilyurt merkezi, Orduzu, Hanımınçiftliği, Karahan, Meydanbaşı, Alacakapı ve Toptaşı."