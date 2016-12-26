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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu:

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:34

OSMANİYE (AA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Anayasa değişikliğini, çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve daha geniş bir yaklaşım sergileyerek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek olarak görmeliyiz. Türkiye, bunu fazlasıyla hak ediyor." ifadesinde bulundu.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinin ülkeyi 2023 hedeflerine doğru daha emin adımlarla taşıyacağını kaydetti.

Muhalefetin tüm direncine rağmen anayasa değişikliği teklifi için gereken mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesi nedeniyle halka karşı siyasi sorumluluğunun bulunması ve geniş icrai yetkileri nedeniyle gelecekte, yürütmenin diğer tarafı olan başbakan ve bakanlar kurulu ile yaşanabilecek muhtemel devlet krizini ortadan kaldıran bir değişiklik söz konusu, bu değişiklik ülkemizi 2023 hedefine doğru daha emin adımlarla taşıyacaktır. Adı başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi olsun hiç fark etmez, dünya uygulamalarındaki aksaklıkların giderildiği bir modeli, önce meclisimiz takdir edecek ve ardından da kahraman milletimiz uygun bulursa onaylayacaktır. Anayasa değişikliğini, çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve daha geniş bir yaklaşım sergileyerek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek olarak görmeliyiz. Türkiye, bunu fazlasıyla hak ediyor."

Durmuşoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin en ince ayrıntısına kadar şeffaf bir çalışma sergilediğini ve tavrının net olduğunu aktardı.

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