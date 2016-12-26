Barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiası

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki, aç kalan köpeklerin birbirini yediği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saraçoğlu, Kütahya-Eskişehir karayolu yakınındaki hayvan bakımevinde, Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen ve dernek üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Aç kalan köpeklerin birbirini yediği iddialarıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından belediye olarak soruşturma başlattıklarını belirten Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir olaydan dolayı bir belediye başkanı olarak çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bundan sonra böyle bir durumun olmaması için gerekli çalışmaların ve düzenlemenin yapılacağına dair söz veriyorum. Bununla ilgili özür dilemek gerekirse özür dilerim. Ama sorumlu arkadaşlarla ilgili soruşturmanın açıldığını belirtmek isterim. Bir süre önce barınakta istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir köpeğimiz maalesef itlaf oldu. Bir köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu mu, ne oldu bilemiyoruz. Bununla ilgili derhal bir soruşturma açtık."

Saraçoğlu, barınağın büyütülmesi için yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Burada 3 veteriner ve 8 çalışanımızla görev ifa ediyoruz. 350 köpeğimizi burada bulundurabiliyoruz. Barınağın büyütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı bölgede bundan 10 gün önce 2 milyon 450 bin liraya mal olacak bir barınağın ihalesini yaptık." ifadelerini kullandı.

Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen de duyarlığı sebebiyle Başkan Saraçoğlu'na teşekkür etti.