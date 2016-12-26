Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 genç kızın hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, 24 Aralık'ta, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde sinyalizasyon direğine çarpmış, kazada sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobildeki Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Güney yaralanmıştı.
Yaralılardan Sina Nur Güney Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamamış, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hilal Yiğit'in ise beyin ölümü gerçekleşmiş ve organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.
Öte yandan, kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanan Efkan Büyük ise gözaltına alındı. Büyük, işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.
Efkan Büyük, çıkarıldığı mahkemede, birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi.