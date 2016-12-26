Suriyelilere girişimcilik eğitimi

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HATAY (AA) - Suriyeli sığınmacıların ekonomiye katkılarını sağlamak amacıyla Habitat Derneğince hayata geçirilen "İmece Programı" kapsamında, Hatay'da Suriyelilere "Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik" eğitimi verildi.



Habitat Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen eğitime, Hatay'daki yaklaşık 30 Suriyeli katıldı.

Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen program kapsamında 14 ilde eğitim vermeyi planladıklarını aktardı.

Bunların içerisinde Hatay'ın da yer aldığını belirten Hazır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Habitat Derneği, Suriyeli mültecilerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkartarak, istihdam alanları yaratmaları ve ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlamaları için Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile hayata geçirdiği 'İmece Programı' kapsamında, 'Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik' eğitimlerine devam ediyor. Suriyelilerin en çok göç ettiği iller arasında ilk sıralarda yer alan ve dünya medeniyetlerinin buluşma noktası olan Hatay'da verilen eğitimimiz bugün tamamlandı. Mülteciler yüzde 80 oranında gittikleri ülkelerde uzun vadeli kalıyor. Onun için ülkemize gelen katma değeri yüksek eğitimler almış, kendi alanında uzman arkadaşların Türkiye'de işletmelerini kurarak ülke kalkınmasına desteklerini nasıl sağlarız' diye yola çıktık. Bu çerçevede belli eğitim almış, kendi işini kurmak isteyen Suriyelilere, Türklerle ortak şekilde işletmelerini kurmaları için eğitimler veriyoruz."