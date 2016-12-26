Trabzon'un kültür yaşamına iki yeni eser kazandırıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür yaşamına iki yeni eser kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlahiyat Fakültesince düzenlenen 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumunda sunulan bildirgeler ile Haşim Albayrak tarafından kaleme alınan "Osmanlı Arşivlerindeki Trabzon Belgelerinin Özetleri" adlı eserin bastırılarak, araştırmacıların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Trabzon'un, asırlar boyu çeşitli inanç ve topluluklara ev sahipliği yaptığına işaret ederek, kentin bu özelliğiyle medeniyetlerin beşiği konumunda olduğunu belirtti.

Tarihi zenginliğinin, kültür, sanat, mimari alanlarda olduğu gibi dini alanda da kendini gösterdiğini ve toplumsal yaşayış ile ebedi hayatını düzenleyerek, medeniyetlerin şekillenmesini sağlayan inanç sistemleri olan dinin, tarih boyunca Trabzon içtimai, iktisadi ve kültürel yaşayışında belirleyici olduğuna değinen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'un hafızasını yansıtan, geçmişini ve kültürünü tanıma yolunda gelecek kuşaklara ışık tutacak bu bildirilerin yayımlanması önemlidir. Bir diğer bakış açısıyla bu eser, Osmanlı dönemine ait ipuçlarını yakalamamıza vesile olacak, ecdadımızın üç kıtaya hakim olmasını sağlayan kültürün düşünce kodlarını anlamamızı sağlayacaktır. Trabzon'un tarihini merak eden herkes için bir başucu kitabı olacağına inandığım bu eseri, ortaya koyan değerli hocamız Haşim Albayrak'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bastırılan bu iki önemli eseri resmi kurumlara, kütüphanelere ve eğitim kurumlarına ücretsiz olarak dağıtarak, araştırmacıların ve vatandaşların hizmetine sunucağız."