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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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AK Parti İdil teşkilatından köy ziyaretleri

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:06
AK Parti İdil teşkilatından köy ziyaretleri

ŞIRNAK (AA) - AK Parti İdil Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Rabia Kaya Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadınlara ve kadın haklarına büyük önem verdiğini söyledi.

Kayalı, Kuyulu, Bozburun, Kırca, Bereketli, Yarbaşı, Özen, Akdağ, Sırtköyü, Sulak ve Kurtuluş köylerine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Gittiğimiz ev ziyaretlerinde AK Parti'nin icraatlarını anlatıyoruz. Halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yaptığımız ev ziyaretlerinde halkımız kayıtsız kalmıyor, her gittiğimiz yerde memnuniyetini dile getiriyor." diye konuştu.

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