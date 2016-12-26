Gölpazarı'nda Kur'an-ı Kerim kursu

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BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara yönelik 64 saatlik Kur'an-ı Kerim okuma kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara rehber olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in tüm Müslümanların bilmesi ve okuması gereken bir kitap olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi olarak sanat ve mesleki kursların yanında Kuran kursları da verildiği ifade eden Doğru, ''16 yaş ve üzeri tüm yetişkinlerin yararlanabileceği bu eğitimler sıfırdan Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de Tecvidli okuma şeklinde branş bulunmaktadır. Yaşınız kaç olursa olsun, ölüm gelmeden mutlaka bu eğitimi almalı ve Allah'ın bize bir ikramı olan bu kitabı okumalı ve öğrenmeliyiz.''

İlçe İmam Hatiplerinden Mehmet Poyraz ve Mahmut Bilgili tarafından eğitim verildiğini belirten Doğru, ''Elifba okuma kursu bitiminden sonra, Kur'an-ı Kerim Tecvidli okuma kursu ile devam edecektir. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.'' dedi.