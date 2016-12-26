Kaymakam Dundar'a veda yemeği

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BATMAN (AA) - Çaldıran ilçesine atanan Sason Kaymakamı Tekin Dundar onuruna veda yemeği verildi.

Sason Öğretmenevi'ndeki yemekte konuşan Dundar, görev yaptı süre içinde gönül kazanmaya, insanlara hizmet etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

İlçeye yapılan hizmetlere değinen Dundar, "İlçe merkezi ve köylerin halen birçok hizmet ve projeye ihtiyacı var. Bugün devletimiz gerekli imkanlara kavuşmuştur. Artık hiç bir ilçeden, hiçbir kırsaldan hizmeti esirgemeyecek konuma gelmiştir. Yeter ki bunu iyi niyetle ve kamu menfaatini önde tutalım." diye konuştu.

Kaymakam Dundar, ilçeden ayrılıyor olmanın burukluğunu yaşadığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonra Van'ın Çaldıran ilçesinde kaymakamlığa devam edeceğim inşallah. Her zaman orada bir kapınızın olduğunu unutmayın. Bizler de gelip geçersek uğrarız inşallah. Bizden size bir hak düştüyse helal ediyoruz. Sizlerin de helal etmesini istiyoruz. İnşallah hep beraber memleketimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Cuma Uçar da iki yıldır ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Dundar'a teşekkür etti.