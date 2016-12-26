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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Uganda'da tekne kazası: 9 ölü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:37

KAMPALA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın güneybatısındaki Albert Gölü'nde bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 36 kişi ise kurtarıldı.

AA muhabirine konuşan Buliisa bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Rutagira John, 18 kişilik tekneye 45 kişinin bindiği bilgisini aktararak, görgü tanıklarının teknede bulunanların çoğunun yakınlardaki bir bölgede oynanan futbol maçını izlemeye gittiğini, tekne kaptanı dahil bir çoğunun sarhoş olduğunu söylediğini belirtti.

John, teknedekilerin üzerinde can yeleği bulunmadığını ve çeşitli müzik aletleri ile teknenin bir tarafına oturduklarını dile getirdi.

Uganda'nın merkezindeki Victoria Gölü'nde de 2 gün önce bir tekne kazası meydana gelmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Albert Gölü'nde yaşanan tekne kazalarında 2000 yılından bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

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