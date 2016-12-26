Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıl dönümü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un, büyük istilaya maruz kalan İslam dünyasının kurtuluş yolunun Anadolu’nun kurtuluşundan geçtiğine inanan, büyük bir mütefekkir olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış imanlı bir dava adamı olduğunu bildirdi.

Kahraman, Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahraman, milletin en ümitsiz günlerinde kaleme aldığı İstiklal Marşı'na "Korkma" diyerek başlayan Mehmet Akif'in, millete, yılgınlığa düşmeme, inanç ve azimle mücadele etme duygusunu aşılayan bir vatan sevdalısı olduğunu ifade ederek, Akif'in tam bir iman ve inanç sembolü olduğunu belirtti.

Akif'in, Türk insanını geleceğin daha güzel olacağına ikna etmeye gayret ettiğini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Zafere giden yolun cesaret ve inanç gerektirdiğini, sesini duyurduğu herkese anlatmıştır. Mehmet Akif, büyük bir istilaya maruz kalan İslam dünyasının kurtuluş yolunun Anadolu'nun kurtuluşundan geçtiğine inanan büyük bir mütefekkir olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış imanlı bir dava adamı idi. Eserlerini Safahat'ta toplayan merhum Akif, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de kıymeti son derece yüksek bir şair olarak genç nesiller için örnek şahsiyet olmaya devam etmektedir. Adı ve eserleri milletimiz var oldukça hep yaşatılacaktır.

Bu düşüncelerle, örnek ve önder şahsiyetimiz merhum Mehmet Akif Bey'i vefatının 80'inci yılında tekrar minnet ve şükran ile anıyor, Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum."

















