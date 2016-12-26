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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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AK Parti Mardin Milletvekili Çankırı:

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:49

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet döneminde bütçeden eğitime en büyük rakamların AK Parti hükümetleri tarafından ayrıldığını söyledi.

Çankırı, kişisel gelişim uzmanı Fatih Akbaba ile Artuklu ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

KYK İl Müdürü Hüseyin Can'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Çankırı, yurtta bin 115 öğrencinin kaldığını, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çankırı, AK Parti hükümetleri döneminde KYK'ya bağlı yurt kapasitelerinin artırıldığna işaret ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin eğitime verdiği önem hepimizin malumudur. Cumhuriyet döneminde bütçeden eğitime ayrılan rakamların en büyüğü AK Parti hükümetleri tarafından ayrılmıştır. Bu eğitime verilen önemin bir göstergesi olmakla birlikte aslında bu ülkemiz için aynı zamanda bir devrimdir. Üniversite sayılarındaki artışla birlikte devletimizin öğrencilerine barınma imkanı sunduğu yurt binalarında da gerek kapasite, gerek nitelik ve gerekse de nicelik anlamında önemli bir gelişme sağlanmıştır."

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