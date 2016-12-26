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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da sağlık çalışanlarına şiddet ve hakaret iddiası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:04
Bodrum'da sağlık çalışanlarına şiddet ve hakaret iddiası

MUĞLA (AA) - Bodrum Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir hemşirenin darp edildiğini, bir doktorun da hakarete uğradığını iddia eden sağlık çalışanları, hastane önünde olaya tepki gösterdi.

Muğla Tabip Odası Bodrum Temsilcisi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, S.Ö. isimli hastanın yüksekten düşme şikayetiyle sabah saatlerinde hastaneye başvurduğunu söyledi. Acil servise getirilen bu hastanın gerekli tedavisinin yapıldığını ifade eden Demirci, tedavinin ardından hastanın bir probleminin olmadığının söylendiğini ifade etti.

Hastanın tedavisinin geciktirildiğini ve bekleme sürecinde kendisine hiçbir şeyin yapılmadığını öne sürerek acil serviste bağırmaya başladığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Acil servis sorumlu hemşiresi Gülçin Yılmaz, hastaya ve yakınına gerekli tetkiklerin değerlendirildiğini ve hastanın hiçbir probleminin olmadığını, çekilen röntgenlerinin de değerlendirilmesi sırasında bekleme süresinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. Ancak hasta yakınlarından birisi personelimizin üzerine yürüyerek, acil servis sorumlu hemşiresini darp etmiş, hasta yakınları da hep bir ağızdan bağırarak 'Bana burada hiçbir şey yapılmadı, boşu boşuna üç saattir bekletiliyoruz. Hepinizden ve her şeyden şikayetçiyim. Başhekim gelecek, o gelmeden ben buradan gitmeyeceğim' diye bağırmışlardır."

Demirci, hemşirenin ve acil servis çalışanlarının bu kişilerce tehdit edildiğini belirterek, yaşanan olaydan çok rahatsızlık duyduklarını ve olaya maruz kalan sağlık çalışanlarının bu kişilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Hakarete uğradığını öne süren acil servis doktoru Göksun Katipoğlu da yüksekten düşen bir hastanın gözetim altında tutulması gerektiği için bu hastayı da bir süre müşahede altında tuttuklarını anlattı. Hastanın hakaretlerine maruz kaldığını ifade eden Katipoğlu, hasta yakınlarının kendilerine 'Terbiyesizler, sizin tedavinizi istemiyoruz. Bu saate kadar bizi neden beklettiniz? Neden hiçbir şey yapmadınız?" gibi sözler söylediğini belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından bir süre alkışlı protesto yapan sağlık çalışanları daha sonra dağıldı.

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