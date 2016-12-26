Sınır ötesine insani yardım

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ANKARA (AA) - Deniz Feneri Derneği tarafından başlatılan kampanyalarla temin edilen insani yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, savaşın ortasında kalan Halep’teki mazlum kişilerin unutulmadığı belirtildi.

Hazırlanan 7 tır dolusu yardım malzemesinin Suriyeli ailelere gönderildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

''Savaşın bütün acımasızlığının ortasında kalan hemen yanıbaşımızdaki Halep’te mazlum kardeşlerimizi unutmadık. Komşusu açken kendisi tok uyumayan bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla böylesi büyük bir kampanyayı başlatan ve kısa bir sürede tırlar dolusu, tam 175 ton un ve 10 bin adet kahvaltılık 'aç bitir' kutularını birlikte organize etmemize katkı sağlayan Qatar of State’e ve bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.''