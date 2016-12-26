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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:01

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elvan Bektaş (71) idaresindeki 66 AE 948 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak savrulduktan sonra yol kenarındaki karayollarına ait hız levhasına çarptı.

Kazada sürücü Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Güllü Kaplan (70) ve Müslime Bektaş (65) yaralandı.

Ramazan Köse (30) idaresindeki 06 KNH 99 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 11. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Davut Çağlı ve Ramazan Demir (30) yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı Güllü Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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