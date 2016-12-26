Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz (Tolga Özkalfa), Serkan Olguncan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, N'Doye

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Fernandao

Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) Fernandao, Dk. 40 Sow (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Castillo'nun soldan yerden ortasında, ceza alanında topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca yerine, dördüncü hakem Tolga Özkalfa karşılaşmada görev yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk, topu ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde De Souza'nın kafa vuruşunda, Yusuf Erdoğan filelere doğru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'ı da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

29. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı atışında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağ köşesine doğru gelen topa müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada Mehmet Ekici'nin sol taraftan kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanın sağ tarafından ilerleyerek Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Bu futbolcu da altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.