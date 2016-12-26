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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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6 ilde elektrik kesintisi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:14

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 29 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi ve Bahar Caddesi ile Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklara 09.00-12.00, Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklarla Yeşiloba Mahallesi 46030, 46038, 46070 ve 46014 sokaklara 09.00-17.00, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80029, 80033, 80037, 80039 ve 80040 sokaklara 13.00-17.00, Yüreğir ilçesi Pekmezli ve Sazak mahallelerine 09.00-13.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine 08.30-17.00, Ulus Mahallesine 09.00-13.00, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07.30-17.30, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahallelerine 07.30-17.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

- Gaziantep

Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.00-14.30, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesine 09.00-13.00, Nurdağı ilçesi Atmalı, Hamidiye, Durmuşlar, Kuzoluk ve Kırkpınar mahallelerine 08.30-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Mersin

Anamur ilçesi Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale ve Karaağa mahallerine 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokağa 09.00-17.00, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09.00-17.00, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Toros, 2, 4, 5 ve 6 sokaklar ile Uşakpınarı Mahallesine 09.00-17.00, Arkum Mahallesi 291 (Arkarası) mevkisine 10.00-16.30, Sökün, Kurtuluş, Bahçe, Çeltikçi, Arkum, Atayurt ve Kabasakallı mahallerine 09.00-17.30, Tarsus ilçesi Gülek, Gaziler, Bağlar ve Ergenekon mahalleri ile Altaylılar Mahallesinin bir kısmına 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Kaşlı ve Düğdüören mahallerine 09.00-17.00, Çifçiler Mahallesine 09.00-13.00, Çiftçiler ve Bağcılar mahallerine 13.00-17.00 saatlerde elektrik verilemeyecek.

- Hatay

Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 09.00-11.00, Apaydın Mahallesine 09.00-13.00, Defne ilçesi Elektrik Mahallesine 09.00-11.00, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi Ceni sokağa 09.00-17.00, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Yeni ve Fidanlık mahallelerine 09.00-17.00, Uzunkavak Mahallesine 09.00-13.00, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak, Cumhuriyet ve Gökçeoğlu mahallelerine 09.00-13.00, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi 406 Nolu Sokağa 08.30-17.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.

- Osmaniye

Merkez ilçesi Tehçi ve Rahime Hatun mahallerine 09.00-17.00, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit ve Kalecik mahallelerine 09.00-17.00, Bahçe ilçesi Kaman Mahallesine 09.00-17.00, Kadirli ilçesi Bağ ve Yeşiltepe mahallelerine 09.00-11.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Kilis

Merkez ilçesi Mücahitler Mahallesine 09.00-14.00, Ekrem Çetin Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi.

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