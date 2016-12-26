Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Issah, Serdar Gürler (Dk. 89 Scekic), Khalili (Dk. 73 Milinkovic), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 61 Matei)
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay, Merter Yüce (Dk. 86 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, Del Valle (Dk. 58 Bilal Kısa), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 70 Sercan Yıldırım)
Goller: Dk. 4 ve Dk. 77 Serdar Gürler, Dk. 83 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.
47. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin topu iki hamlede kontrol etti.
50. dakikada Khalili'nin sağ taraftan ortasında ön direkte iyi yükselen Muric'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Gençlerbirliği mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Aydın Karabulut'un sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda bulunan Uğur Çiftçi, topu ıskalayınca takımını öne geçirme şansını kullanamadı.
75. dakikada Matei'nin ceza alanına ortasında uygun durumda topla buluşan Issah, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı.
77. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Issah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, Harun Tekin'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
83. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in ara pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Uğur Çiftçi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
90+1. dakikada Aydın Karabulut'un sağ taraftan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.