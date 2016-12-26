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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te terör operasyonunda 15 kişi tutuklandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:30

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 13-14 Aralık tarihlerinde Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla, aralarında köy muhtarları ile HDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlıların tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurtalan ilçesinde tutuklanan 4 şüphelinin, 9 Ağustos 2015'te, Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına yönelik yapılan saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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