Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, milli kongrelerin ardından Ankara’ya gelmesinin ve bağımsızlık mücadelesinin merkezi olarak Ankara'yı seçmesinin, istiklal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankaralıların 27 Aralık 1919'da Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığını belirten Yıldırım, Ankaralılar'ın onlara büyük cesaret, güç ve moral verdiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım, Ankaralılar'ın Cumhuriyet'e uzanan yolda verilen mücadeleye her zaman kararlılıkla sahip çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, milli kongrelerin ardından Ankara'ya gelmesi ve bağımsızlık mücadelesinin merkezi olarak Ankara'yı seçmesi, istiklal mücadelemizin önemli dönüm noktalarındandır. Ankara, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin, azim ve kararlılığının en güzel tezahürü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmış, akabinde Cumhuriyetimizin başkenti olmuştur.

Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."