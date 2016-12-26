On Numara çekildi (2)

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ANKARA (AA) - On Numara oyununun 751'inci hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 266 bin 304 lira 9 kuruş gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 75 kişi 2 bin 367 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 381 kişi 128 lira 55'er kuruş, 7 bilen 14 bin 372 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 85 bin 157 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 249 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 1 milyon 509 bin 46 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 707 bin 626 lira 53 kuruş KDV, 394 bin 522 lira 35 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

(Bitti)