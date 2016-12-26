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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:09

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz (Tolga Özkalfa), Serkan Olguncan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo (Dk. 62 Güray Vural), N'Doye

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 71 Ozan Tufan), Lens (Dk. 84 Salih Uçan), Sow (Dk. 71 Chahechouhe), Fernandao

Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) Fernandao, Dk. 40 Sow, Dk. 67 Lens (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Neustaedter, Dk. 48 Fernandao, Dk. 68 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Dk. 60 N'Doye, Dk. 89 Uğur Demirok (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi.

53. dakikada Lens'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Fernandao'nun gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

61. dakikada Lens'in sağdan pasında, ceza sahasında Sow'un yerden şutunda, savunmada Zeki Yavru topu kornere çıkardı.

67. dakikada Fenerbahçe, farkı 3'e yükseltti. Sol taraftan ceza alanına giren Lens'in sert şutunda, Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3

74. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından, bordo-mavili taraftarlar yaptıkları tezahüratla yönetim kurulunu istifaya davet etti.

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