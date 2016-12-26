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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de eğitime kar engeli

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:16

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Gülnar ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde yaşam olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Gülnar ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitim gören okullar yarın tatil edildi.

İlçe merkezindeki diğer okullarda ise eğitimin devam edeceği belirtildi.


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