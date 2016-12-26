Kilis'te kültür sanat

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KİLİS (AA) - Kilis'te, Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bu Da Geçer Yahu" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.



Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı, Barış Erdenk'in sahneye koyduğu müzikli, danslı oyun "Bu Da Geçer Yahu", Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



1918-1923 yılları arasında İstanbul’un işgal yıllarının anlatıldığı oyunda, savaşın acıları ve işgalin hüznüne dikkat çekiliyor. İşgal orduları kumandanı Amiral Colthart'ın emir subayı olmak zorunda kalan Yüzbaşı Süha'nın etrafında geçen oyunda, İstanbul'u kaptırmamak için mücadele eden insanların hikayeleri anlatıldı.



Oyun, İstanbul'un işgal altından kurtulmasına yardımcı olmaya çalışan bir grup insanın planlarını bol müzik ve dansla izleyiciye sunuldu.



Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyunda, Doruk Nalbantoğlu, Mazlum Taşkıran, Fırat Demirağ, Efe Ünsal, Yeliz Tekman, Hülya Yıldız, Burak Erol, Recep Kekil, Ozan Sargın, Dilek Dokumacı, Ömer Bertan, Nazlı Köymen, Berna Tülay Uğurlar, Refik Koral Kısakürek, Mustafa Hardaldalı, Vahit Yöney, Gürcan Alğan, Umut Verdi Boğaç ve Zeyrek Yıldız sahne aldı.



Oyunun dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, dansları Sibel Erdenk ve müzikleri ise Emin Serdar Kurutçu'ya ait.













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