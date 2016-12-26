Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Yurtta kış
26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:43
KARAMAN (AA) - Karaman'da yaklaşık 1 metreyi bulan kar, bir halı sahanın çatısını çökertti.
Alınan bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Zembilli Kur'an kursu bahçesi içerisinde bulunan halı sahanın çatısı kar kütleleri yüzünden çöktü.Halı sahada büyük hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
İLGİLİ HABERLER