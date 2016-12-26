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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Yurtta kış

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:43
Yurtta kış
KARAMAN (AA) - Karaman'da yaklaşık 1 metreyi bulan kar, bir halı sahanın çatısını çökertti.
Alınan bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Zembilli Kur'an kursu bahçesi içerisinde bulunan halı sahanın çatısı kar kütleleri yüzünden çöktü.Halı sahada büyük hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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