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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY’den aranan kişi yakalandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 23:58

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu terminalinde hareketlerinden şüphelendiklerini kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerince durdurulan A.B. Genel Bilgi Taramasında FETÖ örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Şüphelinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütüne ait dershanede muhasebeci olduğu öğrenildi.

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