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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek.

- Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Conde onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'nde "Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak, Asım'ı Yaşamak Programı"na katılacak, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, çelenk koyma törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/12.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Tasarım Danışma Konseyi toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu tutanaklarını açıklayacak.

(Ankara /14.00)

3- TÜİK, 2015 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep-İdlib-Şam-Hama-Humus-Lazkiye)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





GÜNCEL

1- Ankara Valisi Ercan Topaca, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.10)





KÜLTÜR SANAT

1- "Bir Milletin Umudu: Asım" adlı tiyatro oyununun lansman gösterimi yapılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Mehmed Akif Ersoy, Dursun Gürlek, Üstün İnanç, Gürbüz Azak'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde anılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Prof. İlhan Özkeçeci tarafından, tanbur ve rebaptan esinlenerek yapılan, Türk musikisinin yeni sazı TARAB, bir konserle tanıtılacak.

(İstanbul/19.00)





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 4. hafta 5 maçla başlayacak.

- D Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Arena'da 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

2- Atletizmde 81. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapılacak.

(Ankara/14.00)





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