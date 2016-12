AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Anadolu Ajansınca düzenlenen ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı.

Vali Elban, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Kar esareti", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Hakeme kırmızı kart" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları" fotoğrafını yorumlayan Vali Elban, şunları söyledi:

''Bana göre darbe gecesinin özeti bu fotoğraf çünkü darbe gecesi milletin her kesimindeki ve her yaş grubundaki, her dünya görüşündeki her insan ayağa kalktı ve olmayacak şeyleri başardı. Olmayacak şeylerden birisi de bu fotoğrafta görünen bir bayanın kamyoneti kullanması. Kullanabilecek birçok insanın da kamyonetin üstünde olması. Tabii ayrıca her darbenin her aşamasında her dakikasında her saniyesinde diğer resimlerde gördüğümüz gibi Anadolu Ajansı her yerde de vardı.''

- ''AA'nın uygulaması güzel bir uygulama''

Belediye Başkanı Yağcı da haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek ", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde ise Burak Doruk'un "Şenol Güneş" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Yağcı, 2016 yılının acısı ve tatlısıyla geride kaldığını, ülkenin hatta insanlığın önemli süreçler yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

''Bizlere her zaman ilk elden haber ulaştıran Anadolu Ajansımıza gerçekten bu süreçler içerisinde yaptığı habercilik ve çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyoruz. Tabii fotoğraf ve haber sadece olanı anlatmanın ötesinde biz insanlara bir mesajı da vermeyi ifade eder ve sosyal sorumluluğu olan algı yönetimi konusunda da toplumu birçok noktada kanaat edilmesine katkı sağlayan önemli bir çalışma. Anadolu Ajansımız devletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği noktasında tek bayrak, tek vatan ilkesi çerçevesinde gerçekten bu açıdan çok güzel görevleri bu zamana kadar yerine getirdi. Bundan sonra da aynı başarıyla bu görevleri yerine getireceğine olan inancımız tamdır.''

- ''AA, Türkiye'nin en köklü, milli ve yerli ajansı''

AK Parti İl Başkanı Karabıyık ise haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde ise Burak Doruk'un "Şenol Güneş" isimli fotoğrafları için oy kullandı.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin en köklü, milli ve yerli ajansı olarak takdir ettiklerini vurgulayan Karabıyık, şunları kaydetti:

''Malumunuz 15 Temmuz gecesinde en önde yürüyen ajanslardan birisiydi. Bu da bizim demokrasimizin ve halk direnişini tetiklemesi yönünde en önemli hamlelerden birisiydi. Zaten akabinde de 15 Temmuz gecesi ile alakalı fotoğraf arşivlerini bir kitap haline getirip dağıttı. Anadolu Ajansını sonuna kadar da destekliyoruz.''