Halepli ailelere 32 tır yardım

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HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneğince, Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 32 tır insani yardım gönderildi.

Hayrat Yardım Derneği Sınır Koordinatörlüğü görevlisi Cem Yaslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'ten tahliye edilen ailelere yardımların süreceğini söyledi.

Tahliye sürecinden bu yana ailelerin yanında olduklarını belirten Yaslı, "Türkiye'nin birçok bölgesinden gönderilen yardımları Halep'ten tahliye edilen ailelere aksatmadan ulaştırıyoruz. İçerisinde gıda, kömür, un, oyuncak ve birçok yaşamsal malzeme yüklü 32 tırımız daha bölgeye uğurlandı. Kardeşlerimize yardımların dağıtımlarını bölgedeki arkadaşlarımız yapacak." diye konuştu.

Yardım tırları, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.