Kartalkaya ve Abant'ta yeni yıl yoğunluğu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki otellerde, yeni yıl dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Hafta içi ve hafta sonu yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'ya ilgi gösterdi.

Kayak merkezindeki oteller, yeni yıl öncesinde yüzde 95-100 doluluğa ulaştı.

Kar kalınlığının pistlerde 2 metreye kadar ulaştığı Kartalkaya'da misafirler, tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor.

Merkezdeki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla coşkulu bir şekilde gireceklerini söyledi.

Bölgedeki otellerin, hafta içi olmasına rağmen yüzde 85-90 dolulukla hizmet verdiğini söyleyen Avcı, bu oranın yapılan rezervasyonlarla hafta sonu ve yılbaşı gecesinde yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Avcı, bu sene aralık ayının çok bereketli ve güzel bir karla başladığını dile getirerek, "Bizim de yapay karlama takviyemizle tüm pistlerde 2 metrenin üzerinde kar var. Tüm pistlerimiz açık. Geçen sene kayak yapamayanlar bu sene kayağın keyfini çıkartıyor. Yeni yıl da bundan farklı olmayacak. Her iki otelimizde yüzde 95 doluluk mevcut, bunun yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Bu sene güzel bir sezon olacak." şeklinde konuştu.

Her sene olduğu gibi çeşitli etkinliklerle yeni yılı karşılayacaklarını aktaran Avcı, "Bizim orkestralarımız olacak. Yılbaşı balosu olacak. Yılbaşı gecesinde aynı zamanda dışarıda da güzel bir etkinliğimiz olacak. Kayak gösterisi, kar partisi ve havai fişeklerle gece saat 04.00'e kadar bir programımız var. Yeni yıla girerken doyasıya eğleneceğiz." dedi.

Abant Tabiat Parkı'ndaki 2 otel de yeni yıl öncesinde yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor. Tatil için Abant'ı tercih edenler, at ve faytonlarla göl turu atarak ve göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çektirerek vakit geçiriyor.