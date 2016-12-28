Sakarya'da terör operasyonları

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütleri DEAŞ, PKK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7'si yabancı uyruklu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki bir otomobil tamircisine getirilen araçta, terör örgütü PKK propagandası yapılan şarkıların yer aldığı flash bellek bulundu. Tamircinin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, araç sahibi M.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Sakarya Üniversitesi civarında bulunan bir yurdun yakınlarında terör örgütü DHKP-C lehine slogan atan ve duvara yazı yazmaya çalışan A.S. de çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar M.D. ve A.S ile terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 Irak uyruklu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Bu arada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı zanlıların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve sahte belgelerle ikametgah aldıkları öğrenildi.