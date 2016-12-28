Kazandığı kupayı Emniyet Müdürlüğüne hediye etti

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ORDU (AA) - Kayseri'de 23-25 Aralık'ta düzenlenen Uluslararası 1. Erciyes 15 Temmuz Şehitleri Wushu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ünyeli Ayfer Arslan, kupasını şehitler anısına Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akar'a takdim etti.

Ayfer Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Wushu antrenörleri Cavit Arslan ve Mehmet Celal Karagöz ile Emniyet Müdürü Akar'ı ziyaret etti.

Şampiyonaya 60 kiloda büyük bayanlar kategorisinde katılarak üçüncü olan Arslan, kazandığı kupayı şehitler anısına Emniyet Müdürü Akar'a armağan etti.

Emniyet Müdürü Akar, yaptığı konuşmada, terör olaylarının ardından Ünye halkı başta olmak üzere vatandaşların emniyet güçlerine verdiği desteği daha da kuvvetli hissettiklerini söyledi.

Ayfer Arslan'ın kupasını kendilerine vermesinin çok hoş bir davranış olduğunu dile getiren Akar, "Bizlere moral ve motivasyon oluyor bunlar. Bizim temennimiz de budur, toplumda tüm kurum ve kuruluşların bir arada, el ele birlik içerisinde olması. O yüzden bu düşünceniz ve inceliğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de bundan gurur ve şeref duyarız. Sporcu kızımızın başarılarının devamını diliyorum. Sizin gibi genç nesillere çok ihtiyacımız var." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kuyumcu da Ayfer Arslan'ın, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen müsabakada üçüncü olduğunu belirterek, "Madalya ve kupasını ilimiz adına aldı ama müsabaka şehitler anısına olduğu için kupasını sizlere takdim etmek istedi. Biz de bu başarısını paylaşmak için sizleri ziyaret ettik." diye konuştu.