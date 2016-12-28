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ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Antalya'da 5 şehit yakınına bilgisayar verildi.

Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada, bin yıldır Anadolu topraklarını vatan kılmak için çok bedel ödendiğini ve çok kan akıtıldığını söyledi. İnsanların gerektiğinde şehadete yürümekten tereddüt etmediğini 15 Temmuz gecesi gösterdiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bu toprakları vatan kılmak, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de zor. Bugün de mücadeleye devam ediyoruz. İçeride ve dışarıda fark etmiyor, hain haindir. İçinizde de dışarıda olabilir ama bu toprakları vatan kılmak için ecdadımız gözünü kırpmadan şehit oldu." dedi.

Devletin son 10 yıldır şehit yakınlarıyla ilgili önemli düzenlemeler yaptığına dikkati çeken Karaloğlu, artık her vilayette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğünün görevinin sadece şehit yakınları ve gazilerle ilgilenmek olduğunu söyledi.

Sağlıktan eğitime her konuda sorunların çözümü için görev yapıldığını dile getiren Karaloğlu, "O şube müdürlüğümüzün başka hiçbir görevi yok, sadece şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgileniyor. Üzüntülerini, sevincini paylaşmak için var." diye konuştu.

Karaloğlu, söz konusu projenin önemli olduğunu ifade ederek, çocukların tüm zamanını bilgisayar başında geçirmemesini temenni etti.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan ile "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında Halkbank'ın desteğiyle alınan beş bilgisayar, 15 Temmuz ve iç güvenlik şehitlerinin yakınlarına verdi.







