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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:26

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması kararı verdi.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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