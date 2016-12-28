Sosyal medyada terör propagandası iddiası

BATMAN (AA) - Batman'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslerde arama gerçekleştirildi.
Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Şeyhmus Kaygusuz'un da aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.