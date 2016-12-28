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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'tan Haleplilere 4 tır yardım malzemesi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:28
Sivas'tan Haleplilere 4 tır yardım malzemesi

SİVAS (AA) - Sivas'taki Kur'an kursu öğrencileri ve Ulaş ilçesindeki vatandaşlar tarafından toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Kılavuz Mahallesi'ndeki Abdulvehhab Gazi Yatılı Kız Kur'an Kursu önünde düzenlenen törende, Halep'teki vatandaşların çeşitli sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldığını söyledi.

Türk milletinin bu konuda son derece duyarlı olduğunu belirten Balkan, "Her yerden insanımızın katkılarıyla bu kardeşlerimize yardım gönderiliyor. Şimdi de bir tır konfeksiyon ve 2 tır gıda malzemesi hazırladık. Yola çıkarıyoruz. İnşallah bundan sonra da yardım tırlarını o bölgeye, kardeşlerimize göndermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Edilen duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

- Ulaş'tan Halep'e yardım tırı

Ulaş Kaymakamlığınca başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 600 kişilik giyim ve gıda malzemesini taşıyan yardım tırı da Haleplilere gönderildi.

Ulaş Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Orhan Altun, başlattıkları kampanyaya vatandaşların duyarsız kalmadığını dile getirerek, "Halep Türkiye'dir, Türkiye de Halep'tir." dedi.

İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi'nin ettiği duanın ardından yardım tırı uğurlandı.

Törene, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

- Halepliler için kermes

Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu'nda "Yiyecekler bizden Halep’e yardım sizden" sloganıyla Halepliler için kermes düzenledi.

Okulun müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veliler tarafından hazırlanan kermesle Halep'te zulüm görenlerin acısını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerime ve velilerimize bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah, dünyada var olan zulüm düzeni ve bu savaşlar biter. Barış içinde bir dünyada yaşarız." ifadelerini kullandı.

Kermeste bin lira gelir elde edildiğini aktaran Uzun, bunu Halep'e göndereceklerini söyledi.

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