Adıyaman'dan Suriye'ye 2 tır yardım

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ADIYAMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şubesince, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Halep'ten tahliye edilen ve zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan sivillere yardım için toplanan 2 tır un, İdlip kentine gönderildi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin katkısıyla toplanan 2 tır unun Suriye'nin İdlip kentine gönderilmesi dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, Suriyelilerin insanlığın hiçbir değeriyle bağdaştırılmayacak bir zulümle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Suriye'deki trajediye seyirci kalanları ve buna sebep olanları kınadıklarını dile getiren Erin, şöyle konuştu:

"Türkiye, başından itibaren kendi coğrafyasında tarihi bağlantıları bulunan insanların yaşadığı sıkıntılara duyarlılığını hiçbir zaman bırakmadı. İnsanların karşı kaşıya kaldığı zulmü uluslararası arenada gerek hükümetimiz gerek vatandaşımız gerekse sivil toplum kuruluşlarımız birlikte hareket etti. Bu genel tutum içerisinde Adıyamanlılar, bu olayların yaşandığı ilk günden itibaren gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse de vatandaşlarıyla bu zulme sessiz kalmadı. Ellerinden gelen imkanları Suriyelilere yönelik seferber etmeye çalıştı. Şu anda Adıyaman'da 10 bine yakın Suriyeli vatandaşımız buradaki insanlarla tam bir kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettiriyor."

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım ise Müslüman olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade ederek Suriyelilere yardım eli uzatmaya devam edeceklerini aktardı. Yıldırım, "Her şeyden önce insan olmanın gereğini yerine getirmek gerekiyor. Birlikte olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye'ye ayakkabı, battaniye ve oyuncak göndereceğiz." dedi.

Törenin ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır, Suriye'nin İdlip kentine gönderildi.