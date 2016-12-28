Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda, bin 787 şişe sahte içki ele geçirildi,14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Adana, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da 12, Ankara ve Şanlıurfa'da ise birer şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında sahte içki imalathanesinde yapılan aramada, bin 787 şişe ile bidonlara doldurulmuş halde 60 litre sahte içki, çeşitli markalara ait 15 bin etiket, 5 bin 200 kapak, alkolmetre, bin 500 boş şişe ve 1 litre anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'inin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.