AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aydın, beğendiği eserlere oy verdi.

Aydın, haber kategorisinde Beha El-Halebi'nin "Rus saldırılarında ölen çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Hakeme kırmızı kart" isimli fotoğraflarını oyladı.

Aydın, yarışmanın sonucunu merakla takip edeceğini dile getirerek, "Anadolu Ajansının tarihi hep güzel hizmetlerle doludur. Fotoğrafların de hepsi birbirinden güzel. Her kategoride 3-4 fotoğrafa oy vermek istedim. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyumuzu kullandım. İçimizi burkan fotoğraflar da vardı, neşeli fotoğraflar da. Beni en çok tesir altında bırakan fotoğrafları oyladım." ifadelerini kullandı.



